Cortinametraggio, svelate le giurie dell'edizione 2025

Sono state completate le giurie dell'edizione 2025 di Cortinametraggio, festival del "corto" presieduto da Maddalena Mayneri e giunto alla 20/a edizione, in programma a Cortina d'Ampezzo dal 17 al 23 marzo.

Per il Premio al Miglior Corto, la giuria principale sarà composta da Paolo Genovese, regista di Perfetti Sconosciuti e dell'ultimo Follemente; Aldo Iuliano, vincitore lo scorso anno con "Dive" per la Miglior Regia; Pippo Mezzapesa, regista e sceneggiatore di Ti mangio il cuore; Francesco Piras, regista e vincitore per il Miglior Corto Assoluto della passata edizione di Cortinametraggio; Leonardo Maltese, protagonista di Il signore delle formiche di Gianni Amelio e Rapito di Marco Bellocchio.

Il Premio Young sarà assegnato da una giuria under 30 formata da tre giovani attori: Ludovico Tersigni, noto per Summertime e SKAM Italia; Sara Ciocca, de Il ragazzo dai pantaloni rosa, Eleonora Gaggero, attrice e scrittrice. La Giuria Mestieri del Cinema che valuterà gli aspetti tecnici delle opere vede tra i giurati la costumista Nicoletta Ercole, Mario Cordova, voce storica di Richard Gere e Stefano Curti, sound designer e tecnico del suono. La giuria per il Miglior Interprete maschile e femminile è composta dagli attori Federica Remotti e Armando Pizzuti, dal produttore Filippo Montalto, e da Stella Falchi e Gabriele Abis, creatori del format Casa Abis.

La giuria per la Miglior Commedia sarà composta da Andrea Roncato, Michela Giraud, Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana e Giovanni Veronesi. La giuria del pubblico sarà capitanata dall'attore Luca Capuano (Il Paradiso delle Signore, Provaci ancora Prof! 7, i Cesaroni 6). La Giuria della Stampa, infine, è formata da Steve Della Casa, Alessandra Magliaro, Alessia De Antoniis, Cristiana Allievi, e Martina Barone.

La madrina di quest'anno sarà Barbara Venturato, con Roberto Ciufoli alla conduzione.



