Cadavere di un senzatetto trovato davanti a una scuola di Verona

Aveva 73 anni il clochard trovato morto questa mattina davanti ad una scuola media di Verona.

L'uomo, che da tempo viveva ai margini, era molto conosciuto in città, in particolare dalla "Ronda della carità", l'associazione di volontariato impegnata a dare assistenza ai senzatetto, servendo loro pasti caldi la sera, ma anche coperte. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale ed il corpo è stato trasferito in obitorio.

