Brugnaro, 'proporrò Colabianchi soprintendente della Fenice'

Il soprintendente uscente del Lirico di Cagliari, Nicola Colabianchi, verrà proposto come prossimo soprintendente del Teatro La Fenice di Venezia. Lo ha annunciato oggi a Mestre il sindaco di Venezia e presidente della Fondazione La Fenice, Luigi Brugnaro.

"Dopo aver fatto le dovute verifiche - ha detto Brugnaro - aver nominato i consiglieri della Fondazione e aver trovato un nuovo rapporto molto positivo con gli orchestrali, al prossimo consiglio proporrò la nomina di Colabianchi, in accordo col Ministero. Lo conosco e l'ho rivisto la settimana scorsa, non ci sarà un direttore artistico perché abbiamo già detto che lo farà lui. Siamo molto fiduciosi che la linea che aveva iniziato il predecessore Ortombina continuerà".

Brugnaro scadrà come presidente della Fondazione in primavera, al termine del suo mandato come sindaco della città lagunare: "Bilanci e numeri solo straordinari - ha concluso -, è pieno di gente che viene a venire la Fenice".



