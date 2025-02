Attacco informatico al Comune di Verona

I servizi digitali del Comune di Verona, stamane, hanno subìto rallentamenti e indisponibilità temporanee a causa di un attacco informatico definito DDoS (Distributed Denial of Service) che tenta cioè di bloccare il normale funzionamento di un server, di un servizio o di una rete ricoprendoli di traffico Internet. Di fatto, il sito del Comune è stato bombardato di richieste fittizie partite da migliaia di computer infetti da varie parti del mondo, mandando in tilt il normale funzionamento del sito web istituzionale. L'attacco contro le infrastrutture informatiche pubbliche italiane ha riguardato numerosi altri enti ed è stato rivendicato dal gruppo filorusso "NoName057 (16)", gli attacchi sono partiti 9 giorni fa in risposta al discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in cui invitava la Russia a rispettare il Diritto Internazionale.

"Quanto accaduto desta grande preoccupazione perché oggi vediamo in prima persona come i conflitti in corso e gli attacchi da parte del mondo russo sia al presidente Mattarella e a tutto il nostro Paese si esplicano in ulteriori e pericolosi attacchi informatici al fine di mettere in crisi i nostri sistemi e servizi pubblici per i cittadini - ha affermato l'assessore all'Innovazione e Transizione digitale Jacopo Buffolo -. Per questo il Comune sta investendo e lavorando sulla cyber security già da tempo e siamo all'opera per ripristinare il primo possibile il funzionamento del sistema grazie ai nostri tecnici e al supporto delle aziende specializzate".



