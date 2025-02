Uomo colpito alla schiena nel Trevigiano, ricercato il suocero

Una lite accesa, culminata con un colpo di pistola alla schiena. E' quello che sarebbe successo, secondo la ricostruzione degli investigatori, stamani intorno alle 11.30 davanti a una gelateria a Chiarano, paese della Bassa Trevigiana. La vittima è un 29enne, residente nella zona, e a sparargli sarebbe stato stato il suocero, di 54 anni, che è tuttora ricercato. Il giovane, trasportato con l'elisoccorso in ospedale a Treviso, è grave: il proiettile si sarebbe conficcato nella spina dorsale e i medici stanno valutando come sottoporlo ad un intervento chirurgico, piuttosto delicato. L'aggressione è avvenuta all'ingresso del bar gelateria "Irina e Yulia", in quel momento frequentato da un paio di avventori che, udito lo sparo, sono corsi a trovare riparo. A dare l'allarme la ragazza che lavora nel bar, che era assieme alla moglie della vittima con i due figli minori. E' stata usata una pistola calibro 9; il presunto aggressore non è in possesso di alcun porto d'arma. Sia lui che la vittima sono già noti alle forze dell'ordine. Non ancora chiarito il motivo del gesto. I carabinieri di Treviso e di Conegliano stanno ricostruendo la dinamica e cercando di scoprire i motivi che hanno portato a questo episodio.



