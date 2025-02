Rapinati due minori nel Trevigiano, arrestati due giovani

Due rapine sono avvenuti, in due momenti diversi, nel trevigiano ai danni di due minorenni i cui autori, entrambi giovani, sono stati arrestati dai carabinieri.

Il primo caso si è verificato a Salgareda dove un 17enne residente a Musile di Piave (Venezia), di nazionalità indiana è stato avvicinato da un 20enne di ponte di Piave (Treviso) che che gli ha sottratto, sotto la minaccia di un coltello, due collane, un orologio e un cappellino. Ha poi tentato di impossessarsi anche di effetti personali, capi di abbigliamento, scarpe e bottiglie di liquore appartenenti a un 18enne, proprietario dell'appartamento in cui si trovavano,, ma non c'è riuscito per l'intervento dei militari di Ponte di Piave, Motta di Livenza e di Conegliano. Il giovane malvivente è finito in manette A Pieve del Grappa invece un 11enne è stato avvicinato dal un 18enne di origine marocchina che dopo averlo strattonato, si è impossessato della somma di 475 euro dandosi poi alla fuga.

L'aggressore è stato poi fermato dai carabinieri e arrestato.





