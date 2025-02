Il veronese Raffaele Boscaini è il nuovo presidente di Confindustria Veneto.

La nomina è avvenuta oggi, nella sede di Mestre, nel corso della riunione del Consiglio di Presidenza per il prossimo mandato quadriennale 2025 - 2029.

I componenti il Consiglio di Presidenza della Confindustria Regionale del Veneto si sono pronunciati ed hanno eletto all'unanimità Boscaini nuovo presidente di Confindustria Veneto.

Boscaini, come previsto dal nuovo Statuto di Confindustria Veneto, ha raggiunto il quorum necessario per l'elezione che prevede vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: ottenimento del 65% dei voti assegnati su base percentuale a ciascuna Associazione Territoriale; voto favorevole di almeno tre Soci Effettivi (cioè, le Associazioni Territoriali); voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza.

Boscaini appartiene ad una famiglia che produce vini delle Venezie da sette generazioni. Dopo gli studi superiori ha conseguito il diploma presso il prestigioso Istituto "Wine and Spirit Educational Trust" in Gran Bretagna. Ha maturato numerose esperienze lavorative all'estero, tra cui presso l'importatore inglese Berkmann's Wine Cellars e presso la Oddbins, nota catena britannica di rivendita di bevande alcoliche.



