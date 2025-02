Nasce Consydera, polo Nordest dei metalli ad alta tecnologia

Nasce a Nordest Consydera, gruppo europeo della lavorazione dei metalli ad alta tecnologia che riunisce tre società: le udinesi Aussafer di San Giorgio di Nogaro e Ramo di Povoletto, la vicentina Laserjet di Poiana Maggiore e la tedesca Hailtec, di Stoccarda.

Consydera è il risultato di una strategia di crescita e consolidamento promossa da 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, che dal 2020 con l'investimento in Aussafer ha sostenuto l'integrazione di realtà complementari per creare un polo industriale di riferimento.

Attualmente Consydera si estende su una superficie di oltre 100 mila metri quadrati, conta circa 500 persone, un fatturato attorno ai 100 milioni di euro (per il 30% generato all'estero), svariati siti produttivi, servendo oltre 1.200 clienti in 30 mercati con 50 diverse tecnologie, 100 macchinari all'avanguardia e il reparto laser più importante in Italia.

"La nascita di Consydera - commenta Andrea Mazzucato, Managing Partner di 21 Invest - segna un passo decisivo nella creazione di un leader europeo nella lavorazione dei metalli ad alta tecnologia. È l'evoluzione naturale di un percorso avviato con Aussafer e rafforzato da acquisizioni strategiche di eccellenza nel settore. Continueremo a sostenere la crescita di un gruppo capace di distinguersi per competenze, credibilità e innovazione, affermandosi sulla scena internazionale".

Per l'ad Giacomo Citossi, "Consydera nasce dall'unione di quattro aziende che condividono gli stessi valori: la centralità delle persone, la spinta all'innovazione e l'investimento continuo in tecnologie avanzate. Abbiamo una visione comune e complementare, che ci permette di essere al tempo stesso altamente specializzati e incredibilmente diversificati: dal taglio laser di precisione con tolleranze di 5 micron su componenti millimetrici fino alla realizzazione di strutture complesse lunghe 14 metri. Oggi siamo un player industriale di riferimento, con un know-how unico nel nostro settore, e guardiamo al futuro con l'auspicio di coinvolgere nuove realtà che condividano i nostri valori e desiderino crescere insieme a noi all'interno del gruppo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA