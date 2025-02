Il Papa nomina il rev. Battocchio vescovo di Vittorio Veneto

Il Papa ha nominato vescovo di Vittorio Veneto (Treviso) il rev. Riccardo Battocchio, del clero della Diocesi di Padova, finora Rettore dell'Almo Collegio Capranica in Roma. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana.

L'annuncio è stato dato anche a Padova stamani dal vescovo, Claudio Cipolla. Battocchio succede a mons. Corrado Pizziolo, di cui il Papa ha accettato le dimissioni il 30 dicembre scorso, e che è attualmente in missione in Brasile.

"Avremmo avuto volentieri molti incarichi - ha commentato Cipolla - per don Riccardo, ma siamo felici per questa nomina, che arriva in giorni molto delicati per il Santo Padre. Siamo certi che la Chiesa di Vittorio Veneto riceve un dono prezioso, lo salutiamo volentieri in partenza per il suo nuovo incarico, chiedendo in cambio un ricordo nella preghiera per tutti noi perché possiamo stare nella volontà del Padre". Nato nel 1962 a Bassano del Grappa (Vicenza), Battocchio è entrato in seminario dopo la maturità classica, e ordinato prete nel 1987. Nel 2003 ha conseguito il dottorato in teologia alla Gregoriana a Roma. Dal 2013 al 2018 è stato vice direttore della facoltà teologica del Triveneto e dal maggio del 2018 direttore del ciclo di specializzazione. A Padova dal 2004 al 2013 era stato direttore della biblioteca vescovile e socio effettivo dell'Accademia Galileiana.

L'ordinazione sarà fatta nel mese di maggio a Vittorio Veneto, e secondo consuetudine dovrebbe essere presieduta dal Patriarca di Venezia.



