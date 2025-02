Carnevale di Venezia, in 200 al dinner show per Casanova

Circa duecento tra ospiti e artisti hanno animato ieri sera la premiere del Dinner Show del carnevale veneziano "Casanova's Reveries", a Cà Vendramin Calergi, sede storica del Casino municipale di Venezia.

Nello spettacolo, ideato e diretto dalla fashion designer veneziana Antonia Sautter, trenta artisti e performer si sono esibiti nelle sale dei caminetti e degli ori e sul piano nobile del palazzo, recitando in quadri viventi ispirati per lo più al Casanova di Federico Fellini, tra cui una splendida interpretazione in stile "burlesque" della damigella meccanica, che nel film danza col Casanova-Donald Sutherland, mentre qui fa uno spogliarello sulle note di Nino Rota. Il menù sobrio, a base di pesce, è stato preparato dagli chef del ristorante Wagner di Cà Vendramin Calergi.

Notevole la bravura di un cantante, contralto e sopranista.

Finale dj set, con gli ospiti rigorosamente mascherati in tricorni, baute e merletti a danzare fino a notte fonda.



