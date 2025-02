Calzaturiero Veneto a picco nei primi nove mesi del 2024

In Veneto, nei primi nove mesi del 2024, in Veneto export del settore calzaturiero ha registrato un calo del -13% sull'analogo periodo 2023. Le prime 5 destinazioni dell'export veneto, che coprono il 61,6% del totale, sono risultate: Francia (-8,4%), Germania (-17,7%), Polonia (+18,4%), Spagna (-0,7%) e USA (-22,8%). Il numero di imprese attive (calzaturifici + produttori di parti) ha registrato a fine dicembre 2024, tra industria e artigianato, secondo i dati di Infocamere-Movimprese, un calo di -50 aziende rispetto al consuntivo 2023, accompagnato da un saldo negativo di -894 addetti. Per quanto riguarda le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da Inps per le imprese venete della filiera pelle nell'intero 2024, si registra un aumento del +58% rispetto al 2023: sono state autorizzate 6 milioni di ore, un numero superiore del +322,5% anche rispetto alla situazione pre-Covid del 2019.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA