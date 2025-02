Zaia, l'autonomia dobbiamo farla piuttosto che subirla

"Noi questa riforma la dobbiamo fare per scelta e in maniera ponderata, e si sta andando avanti pian piano, piuttosto che subirla. Le riforme, quando si subiscono le si fanno in fretta, le si fanno male". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo ad "Amici e nemici" su Radio24, a proposito dell'autonomia differenziata.

"Interroghiamoci sul fatto - ha proseguito - che questo Paese polemizza su ogni tipo di riforma. Nessuno dice che c'è un dibattito pauroso che è a 'saldi zero' per l'autonomia, ma entro marzo dovremmo fare la riforma del federalismo fiscale, per la quale ci siamo impegnati con l'Europa".

Dopo aver ribadito che "i padri costituenti intravedevano e pensavano un paese autenticamente federalista" per Zaia Se vogliamo estremizzare il concetto abbiamo visto in Grecia cosa è accaduto a non far le riforme: alla fine è arrivato qualcuno da fuori col nome troika, e li ha sistemati per le feste".

Zaia ha infine detto che "questo è un paese che ha potenzialità uniche al mondo. Ha bisogno di essere riformato perché comunque un paese che ha tremila miliardi di debito pubblico, dove i bimbi in base a dove nascono sappiamo che futuro avranno è veramente scandaloso. Ci sono cittadini costretti a farsi le valigie e ad andare a curarsi fuori regione. A me sembra che di disuguaglianze ce ne siano tante, ma siccome non c'è l'autonomia vuol dire che il modello che fino adesso è stato applicato non ha funzionato", ha concluso.





