Striscione e fumogeni contro zona rossa in stazione Venezia

Un gruppo di una ventina di appartenenti ai centri sociali ha manifestato stamani, esponendo uno striscione e accendendo fumogeni sul tetto della stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia.

L'azione rientra nella giornata di mobilitazione contro il ddl sicurezza da parte della galassia antagonista. La stazione è una delle "zone rosse" istituite a Venezia, anche in occasione del Carnevale.

Alcuni manifestanti sono saliti sul tetto della stazione srotolando uno striscione con la scritta "Diamo il Daspo a questo governo. No al ddl paura", e accendendo alcuni fumogeni.

Non risultano momenti di tensione con le forze dell'ordine.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA