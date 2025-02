Nasce Fidimpresa FriulVeneto

Una firma che costituisce il secondo Confidi del Nordest, l'ottavo a livello nazionale per patrimonio (61 milioni) e soci (oltre 26mila), il settimo per garanzie in essere (256 milioni) e un deliberato complessivo nel 2024 di oltre 123 milioni, corrispondenti a oltre 204 milioni di finanziato banche. Davanti al notaio Lucia Peresson, il presidente di Confidi Friuli, Cristian Vida, e il presidente di Fidi Impresa & Turismo Veneto, Massimo Zanon, hanno completato con l'accordo di fusione, deliberato nelle assemblee di fine 2024, il percorso iniziato più di un anno fa dando vita a Fidimpresa FriulVeneto.

Il nuovo organismo riunirà il primo Consiglio di amministrazione il prossimo 4 marzo e sarà composto di 13 componenti tra i quali il già incaricato presidente Zanon (che è anche presidente della Cciaa Venezia Rovigo e di Confcommercio Venezia), il vicepresidente vicario Vida, Giovanni Da Pozzo, Anna Mareschi Danieli, Fabio Pillon. La direzione è affidata a Mauro Rocchesso; Stefano Bravo sarà vice direttore generale. La sede operativa sarà a Tavagnacco, nel palazzo che ha ospitato negli ultimi anni Confidi Friuli.

"Si chiude l'esperienza di Confidi Friuli e se ne apre un'altra, attraverso la creazione di uno strumento che, grazie a una superiore dimensione, sarà ancora più in grado di sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio", ha detto Vida.

Da Pozzo, presidente del Comitato esecutivo di Fidimpresa FriulVeneto, parla di "un territorio che comprende due regioni di intensa attività economica, per un totale di oltre 500mila imprese attive".



