Mancata precedenza, automobilista spara contro 'indisciplinato'

Una mancata precedenza di un automobilista a Ponte San Nicolò è culminata con l'inseguimento di un un automobilista contro l'il guidatore 'indisciplinato', sparandogli contro il suo furgone alcuni colpi di pistola.

L'uomo, un 41enne, è stato denunciato dai carabinieri di Padova per minaccia aggravata, violenza privata ed accensioni e esplosioni pericolose.

Tutto è iniziato presso una rotonda stradale a Ponte San Nicolò, quando un furgone condotto da un 18enne romeno non avrebbe rispettato la precedenza di un'auto, costringendo il conducente a frenare per evitare la collisione. Quest'ultimo ha iniziato ad inseguire il furgone intimando di fermarsi al guidatore che, impaurito, ha proseguito la corsa sentendo poco dopo alcuni colpi di arma da fuoco. Il giovane è comunque riuscito a raggiungere l'azienda in cui lavora, riscontrando assieme al titolare che sulla carrozzeria posteriore del mezzo c'erano alcuni fori di proiettile. Così è stata fatta denuncia all'Arma che è riuscita in poco tempo ad individuare il 51enne che ha un regolare porto di pistola che, alla luce di quanto è accaduto, non è escluso che sarà ritirato.



