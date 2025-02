Lazio; Baroni, sofferto partita sporca del Venezia

"Siamo dispiaciuti per il risultato: abbiamo subito la partita sporca del Venezia, che non ci ha mai permesso di prendere il ritmo e siamo stati un po' appannati offensivamente. Se avessimo segnato quell'occasione clamorosa con Dia, forse la gara si sarebbe aperta". Lo ha affermato Marco Baroni, in conferenza stampa, dopo il pareggio di Venezia della sua Lazio.

"Per le nostre qualità tecniche non siamo una squadra fisica - ha aggiunto -: in questo campo piccolo, con la grande pressione del Venezia, serviva una giocata importante che non è arrivata. Ora dobbiamo recuperare energia per la Coppa Italia con l'Inter - ha concluso - in vista della quale abbiamo già messo la testa. Provedel, nonostante l'esclusione di oggi, rimane il nostro portiere titolare".



