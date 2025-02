Ddl Sicurezza: Borchia, mozione vergognosa in Consiglio a Verona

"Il centrosinistra ha approvato una mozione in Consiglio comunale a Verona, schierandosi contro il Ddl Sicurezza voluto dal governo. Mentre i veronesi chiedono più sicurezza e controlli, la sinistra preferisce difendere delinquenti e clandestini. Ed i risultati, osservando i recenti fatti di cronaca, sono sotto gli occhi di tutti". Lo dichiara, in una nota, l'europarlamentare Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona e capo delegazione al Parlamento europeo.

"E' una mozione vergognosa: la sinistra antepone il buonismo alla sicurezza dei veronesi - afferma l'esponente politico -.

Questa decisione è un affronto a tutte le forze dell'ordine che ogni giorno rischiano la vita per difenderci. Il Ddl Sicurezza mira a combattere l'immigrazione clandestina e a rafforzare le misure contro la criminalità, ma evidentemente il centrosinistra ha altre priorità".

Borchia ribadisce la linea della Lega: "Noi continueremo a batterci per una Verona più sicura e vivibile. Non permetteremo che ideologie buoniste mettano a rischio la tranquillità delle nostre comunità. Servono regole chiare e tolleranza zero".





