Zaia, 'i cantieri olimpici siano adeguatamente tutelati'

"Le opere olimpiche sono un patrimonio comune della nostra comunità, simbolo di sport, rispetto e lealtà. Atti di sabotaggio come quello avvenuto sul cantiere della pista di bob di Cortina non sono solo un gesto vandalico, ma un affronto agli sforzi di chi con impegno sta lavorando per portare a termine un'infrastruttura che darà lustro al Veneto e all'intero Paese." Lo dice all'ANSA il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, commentando l'atto di sabotaggio al cantiere della pista di bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

"Danneggiare le opere olimpiche - prosegue Zaia - significa mancare di rispetto non solo agli operai e ai tecnici che ogni giorno si dedicano a quest'opera, ma anche agli atleti e alle comunità che vedono nelle Olimpiadi un'occasione di crescita, orgoglio e sviluppo. Cortina e le Dolomiti meritano di essere raccontate al mondo per la loro bellezza e la loro capacità di ospitare eventi di livello internazionale, non per atti di inciviltà." Il governatore invita alla massima attenzione e chiede che i cantieri olimpici siano adeguatamente tutelati: "Confido nel lavoro delle forze dell'ordine, che ringrazio sin d'ora, affinché si faccia piena chiarezza su questo episodio" conclude.





