Violentò 14enne, condannato a 4 anni 8 mesi

Il Tribunale di Verona ha condannato a 4 anni e 8 mesi un uomo di origine nordafricana, residente in una provincia lombarda, con l'accusa di aver violentato una 14enne. La condanna è stata emessa dalla giudice Maria Cecilia Vitolla con rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena.

Il fatto risale al 2002, la ragazzina aveva conosciuto il giovane e assieme si erano recati in un fast food dove l'uomo ha abusato di lei aggredendola nel bagno. La difesa aveva sostenuto che la 14enne sarebbe stata consenziente.

Erano stati gli amici della ragazzina, vedendola molto turbata, a convincerla a chiamare i genitori e a far scattare la successiva denuncia alla Polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA