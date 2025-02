Trovano busta con migliaia euro,studenti Feltre li restituiscono

Trovano, mentre si trovavano in gita in Grecia, una busta con migliaia di euro e li restituiscono al legittimo proprietario. Protagonisti gli studenti del Liceo Dal Piaz di Feltre (Belluno) il cui gesto è stato reso noto dal senatore bellunese Andrea De Carlo.

"Il loro gesto - scrive De Carlo in una nota - è stato un esempio di giustizia, correttezza e umanità; un'azione di straordinaria normalità che ha rimarcato i valori di questi ragazzi. Non solo l'aver restituito il denaro è stata per loro un'azione logica, dovuta e ovvia, ma il loro impegno e quello della scuola nel proseguire il cammino di vicinanza e di inclusione con due ex studenti di disabilità che hanno anche partecipato a questa gita è la dimostrazione di come - al contrario dei luoghi comuni - i giovani d'oggi siano ancora portatori di sani valori e di come le istituzioni scolastiche possano essere luce e faro nel loro cammino di crescita nella giustizia e nella solidarietà":



