Tentarono rapina in pizzeria nel Veronese, tre arresti

Tre persone sono state raggiunte da un un'ordinanza di custodia in carcere per la tentata rapina, il 21 gennaio 2024, ai danni della Pizzeria "La Cascina" di Bussolengo,. I provvedimenti sono stati eseguiti di carabinieri di Verona I malviventi agirono poco dopo la mezzanotte: uno armato di pistola e il complice invece con un coltello che entrarono nel locale urlando "questa è una rapina". Mentre il rapinatore armato di pistola rimase all'ingresso a fare "da palo", minacciando i presenti, l'altro si impossessò della cassa e si diresse verso l'uscita. In quel frangente il titolare della pizzeria ed il pizzaiolo affrontarono i banditi e ne nacque una colluttazione piuttosto violenta, in cui uno dei due rapinatori utilizzò anche uno spray urticante ed un fumogeno per guadagnarsi la fuga. Nel parapiglia, il pizzaiolo rimase ferito e uno dei banditi, un 21enne italiano ma con origini russe, fu bloccato fino all'arrivo dei carabinieri, che lo arrestarono.

Partendo dall'arresto i militari identificarono il complice, un 27enne italiano che ha poi ammesso le sue responsabilità. I due indagati farebbero parte della banda che a febbraio 2024 rapinò un distributore di benzina sulla tangenziale sud di Verona, e poi la gioielleria "Gioielli di Valenza" nel centro commerciale La Grande Mela di Bussolengo. Per quest'ultimo fatto i carabinieri, nell'ottobre 2024, arrestarono due dei tre autori.

Dalle indagini emerse che gli indagati avevano pattuito tra loro anche la suddivisione del bottino: un 1/5 agli organizzatori ed il resto agli esecutori materiali. Tutti gli indagati, oltre che della rapina, dovranno rispondere anche di porto abusivo di armi e delle lesioni cagionate al pizzaiolo che, assieme al proprietario della pizzeria colpita, affrontò i malviventi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA