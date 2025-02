Sindaco Cortina, 'contro pista bob un atto di terrorismo'

"Un atto vile, ingiustificato, ignobile di puro terrorismo contro non solo l'Italia ma le Olimpiadi". Così il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi all'ANSA sulla rimozione di un tubo della costruenda pista da bob per Milano-Cortina 2026.

"Ci vogliono far tardare i lavori - aggiunge - ma non possono riuscirci, spero che trovino i colpevoli il prima possibile e che vengano puniti come meritano".

"Nessun ritardo per il cantiere comunque - spiega Lorenzi -, il tubo era accatastato e non ancora messo in opera come mi hanno detto i tecnici, quindi solo un gesto insensato che però porterà a maggiori controlli di sicurezza e anche di videosorveglianza".



