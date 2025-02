Perde controllo dell'auto e si schianta, morta donna

Una donna è morta in un sisinstro stradale lungo la strada provinciale 87 nel comune di Vigodarzere (Padova).

L'auto su cui viaggiava la donna a causa della perdita di controllo incidente è finita contro un guardrail e poi contro un altro veicolo. La donna alla guida è deceduta nell'incidente, probabilmente a causa di un malore precedente.

I Vigili del fuoco arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l'area mentre la conducente è stata a lungo rianimata dal personale sanitario del Suem 118. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte della donna. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, lievemente ferito, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



