"Quanto successo a Cortina, dove ignoti hanno sabotato la pista da bob, è inquietante e grave.

Chi cerca di danneggiare le Olimpiadi fa un danno all'Italia davanti a tutto il mondo. Come per i delinquenti che assaltano il cantiere dell'Alta Velocità Torino-Lione, anche a Cortina sappiano che non la avranno vinta. Lo Stato non si fa intimidire". Così una nota del Mit dopo la denuncia di Simico.





