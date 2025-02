Giacomo Casanova diventa una performance di Land Art

È dedicata al 300/o anniversario della nascita di Giacomo Casanova la performance di Land Art dell'artista Dario Gambarin realizzata a Castagnaro in provincia di Verona. L'opera di 25.000 metri quadrati è sicuramente la silhouette su terra più grande al mondo di Casanova ed è stata compiuta a mano libera, cioè senza tracciamenti precedenti, su un terreno incolto, utilizzando trattore, aratro ed erpice rotante. "In terra veneta, ho voluto dedicare questa colossale silhouette al grande seduttore veneziano - spiega Gambarin - perché in questi giorni di carnevale chi meglio di lui ne ha narrato gli aneddoti, gli intrighi e soprattutto gli amori clandestini." "La realtà dipende dall'immaginazione, diceva Casanova - aggiunge - "Immaginando che il suo spirito ancora oggi ci possa parlare, raccontare - rivelare, creavo l'opera".

Gambarin ha realizzato in precedenza ritratti sulla terra di numerose personalità, tra cui Papa Francesco, Donald Trump, Kamala Harris, Obama, Nelson Mandela, Beethoven, Dante, oltre aver creato altre opere su temi ambientali, ecologici e storici, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.



