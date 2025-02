Da Rebibbia all'altare, paese in festa per nozze di un detenuto

Sarà una giornata speciale lunedì 24 febbraio per il paese di Bovolone (Verona), tutto mobilitato per il matrimonio di Micaela con il suo Ion, un cittadino romeno di 51 anni che sta scontando una pena nel carcere di Rebibbia, ed ha ottenuto un permesso speciale per le nozze.

Quella di Ion Nicolae - che finirà di scontare il carcere nel 2027 - è una storia simile a quella di altri detenuti che, pur in una condizione di restrizione, cercano già da dietro le sbarre di costruirsi una nuova vita, non appena chiuso il conto con la giustizia.

Per Ion questo significa una famiglia con la compagna a cui è legato da tempo, una casa, e la concreta possibilità di un lavoro. Una ditta della zona si è infatti già detta pronta ad assumere Nicolae; i titolari dell'azienda saranno tra gli invitati al matrimonio.

Sulla vicenda giudiziaria di Ion è in corso una interlocuzione con le autorità romene, perchè gli accordi con Bucarest prevedono che i cittadini processati in Italia possano scontare la pena nel Paese d'origine. Dal consolato romeno di Roma, in ogni caso, è arrivato nei giorni scorsi il nulla osta di due giorni (il 24 e 25 febbraio) per il matrimonio. E a quel punto il sindaco di Bovolone e l'ufficio anagrafe del Comune veronese si sono fatti in quattro per rendere legali tutti i documenti e consentire le pubblicazioni.

L'Associazione 'Angeli della Speranza Aps' di Salizzole (Verona) si è infine resa disponibile presso le autorità per ospitare la coppia per la festa di nozze, e per la brevissima 'luna di miele' il giorno successivo.



