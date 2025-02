Altromercato genera un valore economico di oltre 36,5 milioni

Altromercato, la principale realtà italiana di commercio equo e tra le più grandi al mondo, celebra oltre 35 anni di impegno come impresa sociale senza scopo di lucro, con 69 dipendenti dei quali 61% donne, presentando risultati significativi nel nuovo bilancio sociale e di sostenibilità.

Con un valore economico generato di oltre 36,5 milioni di euro (+10%) e un utile di 146.766 euro, l'organizzazione conferma il suo modello etico e partecipativo. Nel 2023 -2024 il valore degli acquisti rivolti a produttori equosolidali diretti o tramite centrali e importatori è cresciuto del 5% rispetto all'anno prima trainati dalle materie prime identitarie e loro derivate. Altromercato conta 78 produttori attivi, gestiti direttamente e altri in partnership con altre organizzazioni, una rete di 190 botteghe in Italia e 2.800 prodotti distribuiti; di questi 765 tra materie prime e prodotti food, per il 50% biologici, e, in logica di circolarità per i prodotti a marchio, imballi differenziabili per oltre il 99%.

Altromercato, rafforza il proprio ruolo nella promozione di un'economia più equa e solidale, coinvolgendo 7,6 milioni di consumatori potenziali. Sul fronte della sostenibilità ambientale, l'organizzazione ha superato i propri obiettivi di riduzione nei consumi (-20%) rispetto al 2020-2021, con un -31,6% per l'energia elettrica e un - 53,0% nel gas. Ha creato insieme al partner locale Norandino, in Perù, un progetto di riforestazione con 62.000 alberi piantumati in 4 anni.

Nell'ambito della logistica e delle consegne su gomma, attraverso una gestione ottimizzata dei magazzini e dei carichi di merce nell'hub, ha stimato un risparmio di 3,77 milioni di chilometri e 131 tCO₂ equivalenti. "Con il nostro quarto Bilancio Sociale e di Sostenibilità, raccontiamo una storia di resilienza e innovazione, fatta di azioni concrete che mettono al centro il tema delle relazioni, la crescita sostenibile e il sostegno ai produttori locali - afferma Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato -.

Attraverso il lavoro di rete con cooperative, organizzazioni partner e consumatori, dimostriamo che il commercio equo e solidale è uno strumento efficace per affrontare le sfide del nostro tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA