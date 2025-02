A Mestre proseguono opere per Bosco dello Sport

L'"Arena procede secondo cronoprogramma, a breve posa della prima pietra dello stadio".

Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, oggi durante una visita ai cantieri del bosco dello sport.

"È un'opera meravigliosa che stiamo realizzando qui nel Comune di Venezia, ma che è destinata a tutta la Città metropolitana - ha aggiunto . Il Bosco dello Sport è stato pensato soprattutto per i giovani, per il loro futuro: qui potremo ospitare eventi sportivi, ma anche spettacoli, concerti musicali, esibizioni.

Stiamo realizzando un sogno per tutta la città e provo una grande soddisfazione nel vedere con i miei occhi quello che stiamo costruendo". "Voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando a rendere realtà questo progetto, i dirigenti, i tecnici, le ditte appaltatrici, le maestranze - ha concluso - centinaia di persone che ogni giorno arrivano in questo grande cantiere e lavorano a testa bassa, con un entusiasmo incredibile. Non abbiamo fatto l'inaugurazione ufficiale del cantiere, ma nel frattempo andiamo avanti. Vedrete come quest'opera stupirà non solo Venezia ma l'Italia intera".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA