Venezia, per la partita con la Lazio torna Duncan

Se non ci saranno intoppi dell'ultim'ora, sabato pomeriggio con la Lazio, dopo tre mesi, tornerà tra convocati del Venezia anche Duncan, che darà ulteriore possibilità per il centrocampo di scelta a Di Francesco, che nel reparto ora ha finalmente abbondanza con Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Doumbia e Condè. In infermeria resta il solo Sagrado, oltre ai lungodegenti Stankovic e Svoboda.

Rispetto alla formazione che ha perso a Genova, a causa dell'ennesima sbandata nei minuti finali, davanti potrebbe esserci spazio per Maric, con Fila pronto a subentrare. A Oristanio e Zerbin il compito di portare fantasia e far ritrovare la via della rete e della vittoria ai lagunari: i tre punti mancano da due mesi, l'ultimo successo risale al 22 dicembre con il Cagliari. Da allora, tre pareggi e cinque sconfitte.



