Venezia, affidata a Vela riscossione contributo di accesso 2025

La Giunta comunale di Venezia ha approvato il contratto di servizio che regolamenta l'affidamento a Vela Spa delle attività di vendita e riscossione del contributo d'accesso, con o senza vettore, alla città lagunare e alle isole minori e la contestuale gestione delle attività accessorie.

A seguito del via libera del Consiglio comunale lo scorso 6 febbraio, sono state definite le linee di indirizzo relative alle modalità di riscossione e di vendita del contributo che sarà pari a 5 euro per chi prenota entro il quart'ultimo giorno del suo arrivo, mentre l'importo sarà di 10 euro giornalieri per coloro i quali corrispondono il contributo a partire dal terz'ultimo giorno antecedente quello di accesso.

"Con questa delibera si definisce l'affidamento e la riscossione del Contributo d'accesso alla nostra partecipata Vela Spa, che è la nostra società del Gruppo Avm Spa che si occupa della bigliettazione del trasporto pubblico locale - ha precisato l'assessore Zuin - Una scelta naturale che vedrà Vela, come già avvenuto nel 2024, portare la sua esperienza anche nel proseguimento della sperimentazione di gestione e regolamentazione dei flussi del turismo giornaliero, disincentivandolo nei giorni da 'bollino rosso'. Nel corso del 2025 i giorni in cui sarà applicato il contributo d'acceso saranno 54, a partire dal prossimo 18 aprile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA