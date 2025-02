Otb Foundation, un bus 'incubatore' per donne in Afghanistan

Otb Foundation, l'organizzazione promossa dal gruppo Otb (Diesel), ha promosso in Afghanistan l'iniziativa "Brave Business in a Bus" (Bbb), il primo incubatore mobile di imprenditoria femminile del Paese.

L'iniziativa nasce con l'intento di fornire supporto concreto alle donne afghane, aiutandole a creare micro-imprese grazie a consulenze gratuite in ambito imprenditoriale e manageriale, raggiungendole direttamente nei quartieri più poveri di Kabul, dove oltre il 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e le donne affrontano limitazioni sempre più gravi ai loro diritti fondamentali.

Il progetto è ideato da Selene Biffi, fondatrice di She Works for Peace (Swfp), che da oltre 15 anni si occupa di progetti legati all'istruzione e alla creazione di impiego per donne e giovani in Afghanistan, e si occupa di offrire formazione tecnica e supporto all'imprenditoria locale.

"Crediamo che Selene Biffi e il suo team - afferma Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation - abbiano una visione chiara e determinata per aiutare le donne afghane a costruire un futuro migliore. 'Brave Business in a Bus' non è solo un'iniziativa che promuove l'imprenditoria femminile, ma una vera e propria opportunità di emancipazione per le donne in un contesto dove l'accesso alle risorse è estremamente limitato. In un Paese devastato da conflitti e restrizioni, queste donne sono la chiave per la rinascita sociale ed economica dell'Afghanistan".



