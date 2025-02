Microplastiche nell'occhialeria, al via progetto di ricerca

E' al via nel Bellunese un progetto biennale sulle microplastiche, le aree alpine e un focus particolare sull'occhialeria: "Micro-Alps. Riduzione delle microplastiche derivanti da attività industriali nei corpi idrici alpini", è co-finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Austria 2021-2027 e vede coinvolti il Competence Hub Certottica di Longarone (Belluno) come capofila, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Ökoinstitut di Bolzano e l'Università di Scienze Applicate della Carinzia di Villach (Austria).

In questi giorni si è tenuto il kick off meeting tra i partner nella Sala "Popoli d'Europa" della sede dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, a Longarone.

Il progetto è incentrato sul tema del rilascio delle microplastiche nei corpi idrici alpini, studiandone il rilascio grazie al caso-studio della molatura delle lenti in occhialeria.

Partendo da questo punto, sono previste azioni di sensibilizzazione verso le realtà industriali e verso il mondo scolastico. Saranno messi "sotto la lente" i processi che portano alla creazione delle microplastiche, il loro rilascio nell'ambiente e i problemi ambientali e di salute che possono insorgere a medio e lungo termine.

In particolare, Certottica si concentrerà sulla molatura delle lenti, visto il suo ruolo nella filiera dell'eyewear e la sua posizione nel Distretto dell'occhialeria bellunese. Lo scopo è recuperare il filtrato di queste lavorazioni, con l'obiettivo di riciclarlo e riutilizzarlo come pellet o come filamento per le stampanti 3D. Ca' Foscari, con il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, si occuperà della valutazione degli impatti e delle provenienze di questi materiali e della loro possibile rivalorizzazione e reinserimento nella filiera di circolarità. All'Ökoinstitut di Bolzano la parte della formazione, e l'attività transfrontaliera all'Università di Scienze Applicate della Carinzia.



