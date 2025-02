L'8 marzo il primo Carnevale veneziano a Sofia

La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Sofia e in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Sofia e la Regione Veneto organizzerà per la prima volta in Bulgaria un vero Carnevale veneziano. Questo evento esclusivo si terrà l'8 marzo 2025 a partire dalle ore 19 presso il Club militare di Sofia e offrirà agli ospiti un'esperienza unica di eleganza e tradizione veneziana.

Durante la serata, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una maschera artigianale veneziana, realizzata e dipinta a mano dagli artigiani della Laguna, e assisteranno a spettacoli dal vivo di artisti veneziani e maschere della commedia dell'arte. Musica, teatro, danza, gli scherzi tipici del Carnevale realizzati da giocolieri in costume e trampolieri accompagneranno la serata, con la partecipazione attiva dell'Associazione culturale La Maison du theatre di San Michele al Tagliamento. Un raffinato buffet farà da contorno all'evento, accompagnato da pregiati vini italiani.

L'evento offrirà anche opportunità culturali e di networking, con la partecipazione di rappresentanti di istituzioni italiane, imprenditori, artisti e diplomatici, per celebrare il duraturo legame tra Italia e Bulgaria.

Il Carnevale di Venezia è tra i più famosi al mondo e la sua tradizione risale all'XI secolo, ma divenne ufficialmente una festa pubblica solo due secoli dopo. Nei suoi 10 giorni di durata, gli abitanti di Venezia e le migliaia di visitatori si vestono in maschera e sfilano per le calli, i campielli e le piazze in cortei organizzati o improvvisati indossando vestiti d'epoca, ispirati all'abbigliamento tipico del Settecento veneziano, uno dei secoli di massimo splendore culturale ed artistico della città. Si organizzano feste in maschera e balli e i famosi palazzi veneziani ospitano eventi privati. Oggi il Carnevale di Venezia è uno degli eventi internazionale di massima attrazione.



