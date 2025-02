Frontale tra due auto a Verona, 4 feriti di cui 2 gravi

Un nuovo grave incidente si è verificato stamani, alle ore 5.45, in Strada Bresciana a Verona, tra due automobili che si sono scontrate frontalmente.

Ieri, nella medesima arteria, un ciclista era stato travolto da un'auto pirata, ed è in gravi condizioni all'ospedale.

Nel sinistro odierno - riferisce la Polizia locale di verona - sono rimaste coinvolte una Toyota Chr e una Kia Sportage, il cui conducente è rimasto illeso. Conducente e passeggero della prima vettura sono ricoverati in gravi condizioni agli ospedali di Negrar e Villafranca, e altri due feriti sono stati trasferiti al Polo Confortini.

Sul posto i Vigili del fuoco e Amia. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale, e sulla dinamica sono in corso gli accertamenti anche con ausilio della videosorveglianza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA