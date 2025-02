Covid: ex sindaco Vo' Euganeo, fu un grande lavoro di squadra

"E' stato un bellissimo lavoro di squadra, un'esperienza terribile non solo per noi, ma che ci ha insegnato tanto e ha fatto emergere il meglio di questa cittadina: nessuno ha avuto dubbi sulla necessità di stare in casa, al chiuso, di farsi i tamponi, il primo, il secondo e il terzo, con i bambini che seguivano tranquilli i passi dei genitori. Vo' ha creduto in ciò che era giusto fare". Così Giuliano Martini, sindaco di Vo' Euganeo (Padova) all'epoca del Covid, ricorda a distanza di 5 anni, i giorni della 'zona rossa' e il triste primato del primo morto, il 18 febbraio 2020.

"Ho fatto il sindaco per tre mandati - ricorda Martini, farmacista della cittadina - e se il periodo del Covid è stata una sfida che abbiamo vinto tutti, qui da noi, nonostante paure ed incertezze il periodo più brutto è stato il post pandemia".

Una prova che però "ha fatto crescere la coscienza civica e credo di aver contribuito anch'io, non solo come amministratore, ma come farmacista e persona che frequentava per lavoro l'Università di Padova, guardando a ciò che accadeva con cognizione di causa".

Un'esperienza che ha permesso alla comunità "di donare 150 mila euro per la ricerca all'Ateneo". Come? "Abbiamo fatto il vino di Vo' - spiega - ovvero un marchio e del vino della nostra zona, che distribuito nei supermercati ha portato nella nostra cittadina un gruzzolo che poi abbiamo messo a disposizione".

"Ecco - conclude Martini - anche questo è l'esempio di cosa si possa fare in un momento di grave crisi. Tutto grazie al grande rapporto tra persone, associazioni come gli Alpini, le forze dell'ordine e le forze armate per non dimenticare Protezione civile e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia".



