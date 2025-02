Arrestato il pirata della strada che travolse ciclista a Verona

La Polizia Locale di Verona ha arrestato un 38enne che ieri mattina, poco prima delle 5.00, ha investito e ferito gravemente un cittadino ghanese di 44 anni mentre stava percorrendo in bicicletta la carreggiata in direzione Bussolengo lungo la Strada Bresciana.

L'uomo alla guida non si era fermato dopo il violento urto, lasciando la vittima agonizzante sulla strada, ed è fuggito senza prestare assistenza, né allertando i soccorsi e senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Il ciclista è tuttora in pericolo di vita, ricoverato in terapia intensiva al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Maria Beatrice Zanotti, hanno permesso di individuare l'auto investitrice; nel frattempo i familiari del pirata della strada, trovato il veicolo distrutto sotto casa, con tracce di sangue, si sono recati alla stazione dei Carabinieri di San Massimo, dove sono stati sentiti da personale del Nucleo Infortunistica della Polizia locale, e dove è stato possibile trovare piena corrispondenza ai pezzi di auto recuperati sul luogo dell'incidente.

Dalle testimonianze è emerso che il veicolo era in uso al figlio, che però aveva fatto perdere le proprie tracce. L'uomo è stato rintracciato dalla Polizia locale nel quartiere di Veronetta, dove è stato fermato dopo un tentativo di sottrarsi al controllo. Al termine dell'interrogatorio, nel quale si è assunto le sue responsabilità, il 38enne è stato arrestato per lesioni stradali aggravate dalla fuga e dall'omissione di soccorso, e condotto nel carcere di Montorio.



