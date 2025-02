A Bassano la quarta edizione del 'Concertozzo' di Elio

Dopo il successo delle prime tre edizioni a Bergamo, Carpi e Monza, sarà Bassano del Grappa (Vicenza) a ospitare il 4 e 5 luglio prossimi l'edizione 2025 de "Il Concertozzo", l'evento annuale di Elio e le Storie Tese che unisce musica, inclusione e solidarietà, in programma al Parco Ragazzi del '99, nell'ambito di Bassano Music Park.

Il Concertozzo, ideato con il Trio Medusa, oltre alle esibizioni live sul palco, prevede che la somministrazione di cibo e bevande durante gli spettacoli sia interamente affidata a ragazzi autistici, coordinati da PizzaAut. Nella due giorni ci sarà spazio per talk, dibattiti, stand informativi, live di artisti emergenti con il "Concertozzino", musica con ospiti speciali e il concerto di Elio e le Storie Tese.

Le prevendite per il Concertozzo sono disponibili da oggi sui circuiti di prevendita Ticketone e Vivaticket. La quarta edizione del Concertozzo è prodotta e organizzata da Hukapan e Imarts. Radio ufficiale Radio Deejay, in collaborazione con DuePunti Eventi e il patrocinio della Città di Bassano del Grappa.



