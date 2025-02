Veronafiere apre la prima edizione di 'Marmomac Brazil'

E' stata inaugurata ieri a San Paolo, nel padiglione delle esposizioni del distretto di Anhembi (Brasile) la prima edizione di Marmomac Brazil, manifestazione del Gruppo Veronafiere dedicata all'industria della pietra naturale, in programma fino a domani, giovedì 20 febbraio.

Vi prendono parte 200 marchi su 14mila metri quadrati espositivi, in rappresentanza di cave, aziende di trasformazione e produttori di tecnologie di lavorazione da Brasile, Italia, Turchia, Cina e Grecia. Operatori in arrivo da oltre 60 nazioni, tra cui Stati Uniti, Cina, Messico ed Emirati Arabi. Sono più di 160 milioni di euro gli scambi commerciali previsti in tre giornate.

Organizzata in collaborazione con Milanez&Milaneze SA, società controllata da Veronafiere, la manifestazione sancisce la strategia di espansione internazionale del Gruppo che porta il brand "Marmomac" al centro di una delle piazze più dinamiche per il comparto di marmi, graniti e pietre ornamentali. La fiera nasce dal rebranding e dal riposizionamento strategico di "Vitória Stone Fair", storica manifestazione di settore che fino al 2024 si è tenuta nella capitale dello Stato di Espírito Santo.

Per il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, "Marmomac è il marchio più forte al mondo per la pietra naturale. Dopo 58 edizioni di successo a Verona portiamo questa esperienza e il valore aggiunto del brand anche in Brasile, con l'obiettivo di consolidare il ruolo di Marmomac Brazil come hub di riferimento per l'America Latina e, in prospettiva, per l'intero continente americano".

Oltre all'area espositiva, Marmomac Brazil offre un programma di incontri B2B e networking che fanno parte del progetto "It's Natural-Brazilian Natural Stone" promosso dalle associazioni Centrorochas e ApexBrasil, con buyer confermati da Australia, Canada, USA, India, Libano, Polonia, Romania e Taiwan. La fiera ospita, inoltre, una mostra di arte e design con opere di architetti e designer di fama internazionale, a cui è dedicato anche un nuovo concorso esclusivo.



