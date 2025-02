Sei incidenti sulle piste da sci bellunesi in quattro ore

Intenso lavoro per l'Ulss 1 di Belluno che è dovuta intervenire per soccorrere, dalle 10.51 alle 15, sei sciatori, di cui quattro minori, sulle varie piste da sci del comprensorio. In supporto ai medici bellunesi, è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero da Treviso. A parte uno, tutti i feriti sono stranieri e nessuno ha riportato lesioni gravi e sono stati portati per le cure cinque nel nosocomio di Belluno e uno in quello di Treviso. Gli incidenti si sono verificati sulle piste di Arabba, Civetta, Falcade, Cortina e Alleghe.



