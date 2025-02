Pirata della strada investe un ciclista e fugge a Verona

La Polizia locale di Verona è a caccia del pirata della strada che questa mattina alle 5:30 ha investito e ridotto in fin di vita un ciclista, fuggendo senza prestare soccorso. L'uomo, rimasto a terra, è stato trasportato dai sanitari del Suem 118 in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

L'investimento è avvenuto in Strada Bresciana, nella periferia Ovest di Verona. Gli specialisti del Nucleo Infortunistica sono già alla ricerca del veicolo, di colore scuro probabilmente, il cui conducente rischia anche l'arresto se individuato nelle prossime ore.



