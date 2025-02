L'Università di Padova scrive in tre ore un libro con l'IA

Un libro 'scritto' in tre ore dall'Intelligenza artificiale, sviluppata dall'Università di Padova, è stato presentato stamani a palazzo Ferro Fini di Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto. Si tratta di 'Dialoghi con il futuro: riflessioni sull'era dell'IA generativa', volume curato da Dario Da Re, direttore dell'Ufficio digital learning e multimedia dell'ateneo patavino.

A comporlo è stata "Lucrez-IA", strumento di intelligenza artificiale generativa basato sul modello Claude di Anthropic e ispirato alla figura di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo, nel 1678, presso l'ateneo patavino.

"Uno dei temi centrali di questo volume - ha sottolineato Da Re - è rappresentato non solo dall'architettura di IA utilizzata per il libro, ma anche dai tempi di pubblicazione, tre ore, una circostanza difficile da descrivere, quasi una sorta di provocazione che pone una serie di dubbi e di criticità, tenuto conto che il tempo di realizzazione è dipeso anche dal tipo di impostazione data per la realizzazione del volume. In realtà sarebbe bastata un'ora per 250 pagine, ma nel corso della creazione del testo c'è stato il tempo per leggerlo e valutarne eventuali criticità. In sostanza, con le poche istruzioni impartite, è uscito un volume coerente con le problematiche che stiamo affrontando in questo periodo".

Dopo la versione in italiano ci sono voluti solo 45 minuti per quella in inglese, altrettanti in veneto. "Abbiamo costruito un'intera architettura, con un approccio unico in Italia e probabilmente anche a livello europeo - ha sottolineato Da Re - accessibile a tutta la comunità universitaria, formata da più di 8.000 persone, integrata alla didattica: ciascuno degli oltre 8.000 insegnamenti può essere inserito in questo strumento, consentendo interazione tra studente e docente. Questa potenzialità, associata a costi molto bassi, ci consente di avere la più importante architettura tecnologica italiana ed europea in questo settore, garantito da due aziende, Amazon Web Services con i suoi cloud, e Anthropic, società specializzata in AI, caratterizzata da un particolare approccio etico, particolarmente complesso e decisivo in un contesto privo di norme precise che non siano di cornice".



