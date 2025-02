Ex Caserma Piave di Padova diventerà un campus universitario

È stato sottoscritto dall'Agenzia del Demanio l'atto di concessione per 19 anni di una parte dell'ex caserma Piave all'Università di Padova che, da oggi, acquisisce la disponibilità dell'intero compendio e avvia la realizzazione di un nuovo polo universitario in città, il Campus universitario delle Scienze sociali.

L'atto è stato firmato a Palazzo Storione, sede della Direzione Generale dell'ateneo, dal direttore regionale Veneto dell'Agenzia, Sebastiano Caizza e dal direttore generale dell'Università Alberto Scuttari.

Il progetto di trasformazione coinvolge l'intero compendio immobiliare, che ha una superficie di oltre 27mila metri quadrati, e prevede un investimento di 90 milioni di euro da parte dell'ateneo. Il termine dei lavori è previsto per il 2028.

Una prima intesa era stata sancita nel 2017 tra Demanio, Ministero della Difesa e Comune di Padova per la riqualificazione e la riconversione dell'ex edificio militare.

Lo storico complesso, nel centro della città, fu costruito tra il 1200 e 1300 dai frati Domenicani e fu per secoli sede del convento e dell'antica chiesa di Sant'Agostino, prima di diventare sede del Distretto Militare. L'attuazione del progetto di riqualificazione è partito dalla dismissione dell'intera caserma dalla Difesa al Demanio, che ha poi gestito in più fasi la progressiva concessione del bene all'ateneo patavino: nel 2020 l'istituto universitario ha acquisito la disponibilità in concessione di una prima porzione della ex caserma, e nel 2023 ha ottenuto la proprietà di un'ulteriore porzione, a fronte di lavori svolti su immobili di proprietà dello Stato in uso alla Difesa.

Per la rettrice Daniela Mapelli "l'atto rappresenta il completamento formale di un progetto, 'PiaveFutura', che riqualificherà un'area ora abbandonata della nostra città, dove sorgerà un moderno e accogliente campus dedicato alle scienze economiche, politiche e sociali. Si tratta di un importante investimento dell'ateneo, sostenibile dal punto di vista sia economico, sia ambientale, dato che tutto sarà costruito a zero consumo di suolo".



