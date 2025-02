Banco Bpm, da Glass Lewis sì a modificare l'opa Anima

Glass Lewis, proxy advisor che assiste gli investitori istituzionali nelle votazioni in assemblea, suggerisce ai soci di Banco Bpm di esprimersi a favore delle proposte di modifica dell'opa su Anima, allineandosi alle valutazioni già fatte dall'altro grande proxy advisor Iss.

Il rialzo del corrispettivo da 6,2 a 7 euro, afferma Glass Lewis, è "sicuramente significativo" ma "quasi certamente necessario" per portare a termine l'acquisizione mentre le modifiche dell'offerta sono ritenute "ragionevoli" e "non impediscono a UniCredit di modificare la sua offerta" sul Banco ritenuta al momento "un'opzione non attraente".

Glass Lewis ritiene l'integrazione di Anima "strategicamente convincente, poiché l'operazione è complementare rispetto alla strategia a medio termine" di Banco Bpm, a cui "consentirà di diversificare il proprio flusso di ricavi".

Quanto all'offerta pubblica di scambio di Unicredit non rappresenta "in questo momento un'opzione interessante per i soci" del Banco, "principalmente" per via della "mancanza di un premio di controllo significativo", fatto che la rende "insufficiente" e "largamente non convincente" dal punto di vista "della valutazione". A ciò si aggiunga che l'offerta di Unicredit "potrebbe esporre i soci" del Banco "ad incertezze significativamente maggiori rispetto" all'opa su Anima in quanto l'integrazione tra due grandi banche commerciali "potrebbe innescare un significativo controllo regolatorio e antitrust".





