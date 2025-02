Rapina e aggressione a tifosi Inter, denunciati 3 ultras Venezia

Sono stati individuati e denunciati dalla polizia di Venezia i tre aggressori dei tifosi interisti prima della partita, lo scorso 12 gennaio, fra la squadra lagunare e l'Inter. Si tratta di due maggiorenni e un minorenne tutti appartenenti al gruppo ultras "Brigate Lagunari".

L'aggressione è avvenuta nel centro della città da parte di alcuni ultras veneziani che hanno colpito anche anche utilizzando delle cinture, due tifosi dell'Inter che stavano raggiungendo lo stadio, sottraendo ad uno di loro la sciarpa della squadra. Una delle vittime è dovuta ricorrere alle cure mediche per una ferita al capo, con una prognosi di 8 giorni.

Gli aggressori sono stati individuati dalla Digos, coordinata dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale ordinario e quello per i minorenni. Sono in corso le procedure tese all'emissione della misura di prevenzione del Daspo da parte del Questore di Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA