Milano-Cortina: Abodi, bob in Italia atto di responsabilità

"Il cantiere della pista da bob a Cortina può sembrare invasiva, ma l'impianto sarà sostenibile".

Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, nella conferenza alla Stampa Estera parlando dei Giochi di Milano-Cortina e dell'impianto da bob nello specifico. "Restare in Italia è stato un atto di cosciente responsabilità - ha aggiunto -. Quello che offriremo al mondo per i Giochi e dopo sarà impianto moderno e competitivo". Abodi ha poi concluso: "Era opportuno procedere con un nostro investimento che sarà redditizio e sostenibile".



