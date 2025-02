Insegue, insulta e minaccia compagno, arrestata donna a Belluno

Benchè ammonita dal questore, una donna di 53 anni ha continuato con il suo comportamento ostile verso il suo ex compagno, inseguendolo, insultandolo e minacciandolo e per questo è stata arrestata da una 'volante' della polizia.

Gli agenti hanno visto l'indagata che si stava dirigendo verso il luogo di lavoro dell'uomo e presagendo un'azione molesta, l'hanno pedinata Infatti, la 53enne ha affrontato l'ex compagno coprendolo di insulti e di minacce. A quel punto i poliziotti sono intervenuti separando l'ex coppia impedendo così alla donna di aggravare l'aggressione contro l'uomo. Quest'ultimo ha poi riferito che non si trattava di un episodio isolato, giacché anche in altre occasioni la 53enne, pur essendo stata ammonita dal Questore, lo aveva avvicinato, insultato e minacciato.

Considerata la situazione, gli agenti hanno arrestato l'indagata e portata nel carcere femminile "Giudecca" di Venezia. Il gip ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di avvicinamento alla vittima nel raggio di 500 metri e l'applicazione del braccialetto elettronico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA