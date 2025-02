Il Carnevale di Venezia su Topolino, avventura in 3 puntate

Topolino festeggia il Carnevale di Venezia ambientando nella città lagunare una storia ispirata alla Commedia dell'Arte. Sul numero 3613 del settimanale - in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da domani - debutta la prima puntata di "Le Maschere", avventura in tre parti scritta e disegnata da Andrea Malgeri, tra calli e canali di una Venezia vestita a festa.

Le Maschere porta in scena alcuni dei più celebri personaggi carnevaleschi, da Pulcinella a Balanzone, da Pantalone ad Arlecchino, portando in scena usi, costumi e il carattere vivace della tradizione italiana. "Lo spunto per questa storia - afferma Malgeri - è nato proprio quando mi sono accorto di alcune 'similitudini' tra le maschere popolari e i personaggi Disney. Credo che in entrambi si possano rivedere alcune sfaccettature universali: Paperone-Pantalone (l'avaro), Paperoga-Pulcinella (il pazzarello), Pico-Balanzone (il sapientone), Paperino-Arlecchino (l'irrequieto), Ciccio-Gianduja (il goloso)". La copertina è firmata da Francesco d'Ippolito, che raffigura Paperino nei panni di Arlecchino, in omaggio all'iconica maschera della tradizione a Venezia.



