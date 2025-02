Dall'Ue 2,5 milioni per progetto cybersicurezza quantistica

Avrà durata di tre anni e un importo di 2,5 milioni di euro il progetto "Qspin" che prevede lo sviluppo per applicazioni terrestri e spaziali della piattaforma tecnologica di ThinkQuantum, spin-off dell'Università di Padova. L'azienda è stata selezionata tra i vincitori del programma "Eic Transition" dello European Innovation Council.

La start-up è nata nel 2021 per sviluppare soluzioni per la crittografia basate su tecnologie ottiche e quantistiche, in particolare per realizzare sistemi per la distribuzione di chiavi crittografiche e quantistiche e dispositivi per generare di numeri casuali. Con le competenze raggiunte nel campo della cybersicurezza, ThinkQuantum svilupperà ulteriormente, attraverso Qspin, le tecnologie per la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche per le reti terrestri e le applicazioni spaziali.

ThinkQuantum offre una supply chain europea affidabile per applicazioni geo-politicamente sensibili, coprendo l'intera catena del valore, dalla progettazione e produzione alla messa in servizio di sistemi di distribuzione di chiavi quantistiche e dispositivi di generazione di numeri casuali quantistici.

Lo spin off è l'espressione del gruppo di ricerca QuantumFuture, che ha ottenuto i primi risultati nelle comunicazioni quantistiche nello spazio. Queste ricerche sono nate grazie a un progetto di ricerca finanziato dall'Ateneo nel 2003 al dipartimento di Ingegneria dell'informazione.

ThinkQuantum Srl è controllata da Officina Stellare Spa, società vicentina quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa.



