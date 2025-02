Carmen e Charlie Chaplin, il Carnevale di Palazzetto Bru Zane

Charlie Chaplin incontra Carmen, le note di Georges Bizet e la maschera poetica di Charlot, la magia del cinema muto e l'emozione della musica dal vivo. E' il carnevale particolare pensato da Palazzetto Bru Zane, Il Centro di musica romantica francese, nel ciclo di cine-concerti messo a punto a Venezia per far rivivere la tradizione di accompagnare le pellicole mute con esibizioni musicali dal vivo in sala. Tre appuntamenti speciali - il 21 e 22 febbraio alle 19:30 e il 23 febbraio alle 17, ingresso 5 euro - e in parallelo visite guidate gratuite nella sede in San Polo 2368 tutti i giorni dal 20 al 23 febbraio con prenotazione consigliata. Ogni serata sarà introdotta da una presentazione video curata da Marco Bellano, accompagnato al pianoforte da Gabriele Dal Santo. Sarà una sorta di assaggio del festival che il Palazzetto Bru Zane dedicherà al compositore dal 29 marzo al 16 maggio per i 150 anni dalla morte.

Il vagabondo inventato da Chaplin non sarà protagonista unico di questo omaggio cine-musicale. In The Masquerader (1914) si potranno intravedere i "dietro le quinte" della comicità di Charlot e poi lo si rivedrà ufficiale dei soldati di Siviglia in Burlesque on Carmen (1916), parodia di una pellicola coeva (1915) di Cecil B. DeMille, che faceva sua l'opera di Bizet e il romanzo di Mérimée. Carmen ha ispirato oltre un centinaio di produzioni cinematografiche, di ogni genere e qualità, in buon numero concentrate nella prima parte del Novecento, quasi a testimoniare un'affinità precoce tra quell'opera lirica e la sensibilità dei primi frequentatori delle sale. Prima della grande Carmen di DeMille del 1915, che appunto ispirò Chaplin, vi erano già stati almeno nove film, a partire dalla breve scena singola del 1909 delle produzioni Lubin, passando per le versioni del 1913 degli studi Thanhouser e Monopol. Carmen, come personaggio, era un perfetto veicolo per la nascente figura della diva cinematografica; negli anni fu in effetti un catalizzatore di carisma al femminile, offrendo straordinarie possibilità interpretative a nomi quali Geraldine Farrar, Theda Bara, Pola Negri, Dolores del Río, Viviane Romance e Rita Hayworth.



