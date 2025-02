Biennale Venezia 2026, da Australia no a palestinese Sabsabi

L'artista palestinese Khaled Sabsabi non rappresenterà l'Australia - come precedentemente annunciato - alla Biennale d'arte di Venezia 2026. Un incarico che gli era stato offerto solo una settimana fa. Come riporta oggi il Sydney Morning Herald, lo ha stabilito ieri in una riunione speciale, il board di Creative Australia, l'organismo di finanziamento delle arti, in seguito a un articolo sul quotidiano The Australian di Rupert Murdoch. L'articolo mette in discussione la scelta di Sabsabi per una sua opera del 2007, che ritrae l'ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Un'installazione video, tuttora nel catalogo del Museum of Contemporary Art, che ritrae i raggi di luce che splendono dagli occhi e dalla bocca di Nasrallah, segno di una illuminazione divina. Sabsabi è nato in Libano ma la sua famiglia è fuggita dalla guerra civile e ha preso asilo in Australia. Il suo lavoro artistico è stato dedicato a esplorare le questioni della migrazione, dell'affrontare gli orrori delle guerra e di sfatare stereotipi razziali e promuovere pace e tolleranza e ha già rappresentato l'Australia alla Biennale di Venezia. Tutti gli altri artisti australiani selezionati per la Biennale hanno dichiarato che Sabsabi debba rientrare nella selezione del 2026.





